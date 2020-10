Was der Dienstag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Rouwen Hennings trainiert derzeit individuell. Foto: Christof Wolff

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Am Montag hat die Vorbereitung auf das Spiel gegen Jahn Regensburg (Sonntag, 13.30 Uhr) begonnen. Leider gehen die Verantwortlichen aufgrund der steigenden Corona-Zahlen davon aus, dass die Partie als Geisterspiel stattfinden muss. Trainer Uwe Rösler ruft heute seine Mannen wieder auf dem Rasen neben der Arena zusammen – zwei Mal, am Vor- und am Nachmittag. Den Medien steht heute erstmals Christoph Klarer Rede und Antwort.

So ist es um das Personal bestellt Rouwen Hennings (Bluterguss in der Wade) und Andre Hoffmann (Probleme an der Hüfte) trainierten am Montag individuell. Emmanuel Iyoha (Pfeiffersches Drüsenfieber), Gökhan Gül (Mittelfußbruch), Alfredo Morales (Bänderverletzung im Sprunggelenk), Matthias Zimmermann (Muskelverletzung im Oberschenkel) und Edgar Prib (Muskelfaserriss) fallen weiter aus.

Das haben wir heute im Angebot Auf diese Geschichten können Sie sich heute unter anderem freuen: Fortuna hat trotz Corona-Krise im Geschäftsjahr 2019/2020 eine schwarze Null geschrieben. Wie das möglich war und wie es um die Finanzen in Zukunft steht, erklärt Vorstandschef Thomas Röttgermann im exklusiven Interview. Zudem: Julian Rieck hat eine Fortuna-Fibel geschrieben. Wir stellen den Autor und sein Werk vor.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 13. Oktober 1940. Dieser Tag führte die Fortuna zu RW Oberhausen auf den Sportplatz am Vinczenshaus. Neben dem zur Wehrmacht beorderten „Tau“ Kobierski, fehlte auch Schiedsrichter Christ (Essen). Im Gegensatz zu Kobierski fehlte Christ allerdings unentschuldigt.

Das Ausbleiben eines Unparteiischen war in der ersten Jahrzehnten des deutschen Fußballsports nichts, was die Vereine besonders aus der Ruhe brachte. Und so fand sich auch diesmal kurzfristig ein Ersatzmann für die Leitung der Partie.

In der Tabelle der Gauliga Niederrhein hinkte Fortuna gewaltig hinterher, denn während die Konkurrenten bereits bis zu sechs Meisterschaftsspiele ausgetragen hatten, waren es erst derer zwei für die Rot-Weißen.

Vielleicht war das der Grund, warum sich Fortuna zunächst schwer tat. Mit einer mageren 1-0 Führung, erzielt durch Rudi Gühler (25.), wechselten die Mannschaften die Seiten.

Erst im zweiten Durchgang platze der Knoten durch weitere Treffer von Gühler, Janes, Czaika und Pickartz. Klar ist, dass es am Ende einen sicheren 5:1-Auswärtskantersieg zu verbuchen gab. Ob der angesetzte Schiedsrichter während der Begegnung noch in Oberhausen eintraf, ist dagegen nicht übermittelt.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Dienstag sind unsere Fortuna-Reporter natürlich am Start. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?

Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

