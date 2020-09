Was der Samstag bringt : Guten Morgen, Fortuna

Zurück im Kader: Nana Ampomah. Foto: Frederic Scheidemann

Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Am Freitagnachmittag ist die Mannschaft mit Cheftrainer Uwe Rösler per Flugzeug in München eingetroffen und weiter nach Ingolstadt gefahren. Heute wird im Hotel gefrühstückt, dann steht noch ein leichtes „Anschwitzen“ auf dem Trainingsplatz an – und dann beginnt um 18.30 Uhr endlich die Pflichtspielsaison mit dem DFB-Pokalspiel beim Drittligisten FC Ingolstadt.

Das ist auf dem Transfermarkt los Aktuell nichts – sieht man einmal davon ab, dass Sportvorstand Uwe Klein jetzt nicht mehr „nur“ den Markt für Innen- und Linksverteidiger im Auge behalten muss, sondern auch den für Stürmer. Falls Kenan Karaman die Düsseldorfer tatsächlich noch verlassen sollte, müsste angesichts der unsicheren Situation bei Emmanuel Iyoha (Pfeiffersches Drüsenfieber) und Dawid Kownacki (Aufbautraining nach Covid-19-Erkrankung) sicher noch einmal nachgerüstet werden.

So ist es um das Personal bestellt In Ingolstadt muss Rösler auf gleich drei Stürmer (Karaman wegen muskulärer Probleme, Iyoha und Kownacki) verzichten, dazu fallen Kevin Danso, der nach seiner Oberschenkelblessur nicht rechtzeitig fit wurde, und Shinta Appelkamp aus. So rückt Nana Ampomah schneller in den Kader, als nach seiner Pause wegen eines positiven Corona-Tests zu erwarten war.

Das haben wir heute im Angebot Auf diese beiden Geschichten können Sie sich heute unter anderem freuen: In unserer Rubrik „So würden wir aufstellen“ präsentieren zwei unserer Fortuna-Reporter jeweils ihre Wunschformation für den Spieltag – diesmal sind Gianni Costa und Bernd Jolitz an der Reihe. Zudem berichtet der frühere Düsseldorfer Aufstiegsheld Maximilian Beister darüber, wie prägend seine Zeit bei Fortuna war – am Abend will er seine alte Liebe mit seinem aktuellen Klub FC Ingolstadt aus dem DFB-Pokal werfen.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 12. September – an diesem Datum vor 48 Jahren wurde das für die WM-Endrunde 1974 umgebaute Rheinstadion offiziell eingeweiht. Zu diesem Zweck gastierte der englische Traditionsklub FC Chelsea bei der Fortuna, doch so richtig Lust hatten beide Teams an jenem Abend offenbar nicht. Auf jeden Fall waren sich die Betrachter der Partie hinterher einig, dass das neue Flutlicht (758.000 Watt oder 1850 Lux) beeindruckender war als das Spiel, das nach zähen 90 Minuten torlos endete. Möglicherweise waren die 27.000 Zuschauer aber auch einfach nur geblendet.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Am Samstag sind unsere Fortuna-Reporter Gianni Costa und Bernd Jolitz im Einsatz. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?

Wir sind für (fast) alles empfänglich - einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

(erer, jol)