Was der Montag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Relegation 2012: Otto Rehhagel und Wolf Werner (re.). Foto: RP/imago sportfotodienst

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Trainer Uwe Rösler ruft heute seine Mannen wieder auf dem Rasen neben der Arena zusammen. Allerdings erst am Nachmittag. Am Vormittag steht zunächst eine Einheit im Kraftraum auf dem Programm, ehe die Vorbereitung auf das nächste Ligaspiel am kommenden Sonntag gegen Jahn Regensburg auch auf dem Platz beginnt. Der Coach dürfte auf ausgeruhte Profis treffen, die ein freies Wochenende hinter sich haben.

So ist es um das Personal bestellt Rouwen Hennings (Bluterguss in der Wade), Emmanuel Iyoha (Pfeiffersches Drüsenfieber), Gökhan Gül (Mittelfußbruch), Andre Hoffmann (muskuläre Probleme), Alfredo Morales (Bänderverletzung im Sprunggelenk) und Matthias Zimmermann (Muskelverletzung im Oberschenkel) fielen zuletzt aus. Mal sehen, wer aber vielleicht schon heute wieder auf dem Trainingsplatz dabei sein kann.

Das haben wir heute im Angebot Auf diese Geschichten können Sie sich heute unter anderem freuen: Umbruch im Aufsichtsrat. Bei der Mitgliederversammlung von Fortuna im November werden gleich fünf Plätze im Aufsichtsrat neu besetzt. Reinhold Ernst und Ignacio Ordejón Zuckermaier werden dabei nicht mehr für das Kontrollgremium beim Zweitligisten kandidieren. Zudem: Julian Rieck hat eine Fortuna-Fibel geschrieben. Wir stellen den Autor und sein Werk vor.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 12. Oktober 1979 . Dieser Tag war gleichbedeutend mit dem Amtsantritt für König Otto I, besser bekannt als Otto Rehhagel. Der Fortuna-Vorstand präsentierte ihn als Tippenhauers Nachfolger auf dem Trainerstuhl.

Nur wenige Jahre später war Rehhagel für Werder Bremen tätig und räumte an Titeln ab, was abzuräumen war. Seine überaus erfolgreiche Laufbahn krönte der gebürtige Essener durch dem Gewinn der Europameisterschaft 2004 mit Griechenland.

Zum Zeitpunkt seiner Arrangements bei der Fortuna hatte Rehhagel allerdings das Image eines „Feuerwehrmannes“. Und so ist auch seine Zeit am Flinger Broich zu charakterisieren. Er stabilisierte die Mannschaft, erreichte 1980 den zweiten DFB-Pokalgewinn, scheiterte aber bereits in der Folgesaison an der Erwartungshaltung der Fans und Verantwortlichen des Klubs. Bereits am 5. Dezember 1980 wurde die Ehe wieder geschieden.

Bein seiner letzten Trainerstation 2012 wollte er Hertha BSC den Klassenerhalt schenken. Doch stattdessen gab es „Halbangst“ rund um die Ereignisse beim zweiten Relegationsspiel am 15. Mai gegen Fortuna.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Montag sind unsere Fortuna-Reporter natürlich am Start. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?

Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

(erer, jol, gic)