Was der Freitag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Bevor die Mannschaft in den Bus nach Sandhausen steigt, wo am Samstag um 13 Uhr die Zweitligapartie beim SVS angepfiffen wird, gibt es im Arena-Sportpark noch eine Trainingseinheit unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Außersportlich passiert heute auch etwas: Erstmals öffnen die Fanshops wieder, allerdings darf man nur mit telefonischer Voranmeldung hinein.

So ist es um das Personal bestellt Vor allem die Außenspieler machen derzeit Sorgen: In Thomas Pledl, Shinta Appelkamp, Felix Klaus und Emmanuel Iyoha fallen gleich vier davon aus. Nur bei Klaus gibt es noch eine winzige Hoffnung, dass er mit nach Sandhausen fahren könnte.

Das haben wir heute im Angebot Wir haben uns mit Daniel Keita-Ruel unterhalten, dem Stürmer von Fortunas Samstag-Gegner SV Sandhausen. Kleiner Spoiler: Dieser Mann hat eine sehr interessante Geschichte. Außerdem erinnern wir an ein ganz besonderes Duell mit dem SV Sandhausen – dabei ging es sogar um einen deutschen Meistertitel.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 12. März. Wir reisen zurück in das Jahr 1944 – und da war Fortuna tatsächlich im Duell mit dem TuS Helene Essen trotz ihres großen Namens Außenseiter. Hintergrund: Der dem kriegswichtigen Bergbau nahestehende Verein aus Essen kam dank seiner (wie man heute sagen würde) Systemrelevanz wie Phönix aus der Asche zu sportlichem Erfolg. Während Fortunas Elf einem allwöchentlich neu zusammengewürfeltem Haufen glich, konnten die Essener auf ein mehr oder weniger eingespieltes Ensemble setzen

Am 16. Spieltag der niederrheinischen Meisterschaft gelang es den dezimierten Düsseldorfern dennoch, dem Stammverein von Otto Rehhagel eine unerwartete Niederlage zuzufügen. 5:3 (3:2) hieß es nach den 90 Minuten in der niederrheinischen Meisterschaft, wobei sich auszahlte, dass Fortuna erstmals seit mehreren Wochen wieder am heimischen Flinger Broich antreten konnte.

Albrecht, Kriegsgastspieler Lehmann, Scherer und schließlich ein Doppelpack von Nachwuchstalent Becker brachten den Düsseldorfern die Treffer zum 5:3-Erfolg, der jedoch am Saisonende auch nicht ausreichte: Fortuna stieg aus der Bereichsklasse in die Zweitklassigkeit ab.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Freitag sind unsere Fortuna-Reporter wieder mitten drin im Geschehen. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung? Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

