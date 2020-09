Was der Freitag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Die Spannung steigt! Es ist der letzte Tag vor dem Pflichtspielstart. Am Morgen wird Trainer Uwe Rösler seine Mannschaft noch einmal zum kurzen Aufgalopp an der Arena versammeln. Am Nachmittag geht es mit dem Flugzeug Richtung Süden, wo am Samstag die Saison mit dem Spiel in der ersten Runde des DFB-Pokals beim FC Ingolstadt (18.30 Uhr) beginnen wird.

Das ist auf dem Transfermarkt los Weiter beschäftigt Kenan Karaman die Verantwortlichen. Der türkische Nationalspieler will weg. Die Art und Weise, wie Karaman seinen Abgang provozieren will, stößt vielen im Verein allerdings übel auf. Auch andere Spieler könnten bis zum 5. Oktober noch bei Sportvorstand Uwe Klein vorstellig werden, um einen Wechsel zu beantragen. Nana Ampomah oder auch Alfredo Morales gelten als mögliche Kandidaten. Was Zugänge angeht: alles beim Alten. Weiter ist die Defensive das größte Thema für Klein. Es gibt aktuell noch bis zu drei offene Stellen: zwei in der Innenverteidigung, eine für die linke Außenbahn (Siebert, Koutris und Mister X). Klein wird noch einige Varianten ausarbeiten müssen, es gibt noch viel zu tun.

So ist es um das Personal bestellt Shinta Appelkamp muss mit muskulären Problemen derzeit passen. „Das ist schade, ich denke, er hätte gute Chancen gehabt, in Ingolstadt zu spielen“, sagte Klein beim Rheinischen Fußballgipfel unserer Redaktion. Ob Kevin Danso eine Option ist, ist fraglich. Nana Ampomah wird wohl in den Kader rücken. Dawid Kownacki, der nach seiner Covid-19-Erkrankung erst am Mittwoch wieder zur Mannschaft gestoßen ist, ist noch kein Thema. Florian Kastenmeier konnte in der Woche voll mittrainieren und wird im Tor stehen.

Das haben wir heute im Angebot Auf diese beiden Geschichten können Sie sich heute unter anderem freuen: In unserer neuesten Folge „Senf drupp“ spricht Ex-Trainer Norbert Meier über die Tücken im Pokal und die Ungewissheiten vor dem Saisonstart. Zudem hören wir natürlich genau hin, wenn Uwe Rösler heute gegenüber den Medienvertretern hoffentlich seine Marschrichtung für das Ingolstadt-Spiel ausgeben wird.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Am Dienstag war ein bekannter Gast mit Maske als Trainingskiebitz am Platz an der Arena zu sehen: Bernd Restle. Der langjährige Masseur der Fortuna suchte das kurze Gespräch aus sicherer Entfernung mit Jean Zimmer, Rouwen Hennings und Andre Hoffmann.

Am heutigen 11. September feiert der Hobbysportler, den man auch gerne mal beim Joggen im Grafenberger Wald trifft, seinen 66. Geburtstag. Da bleibt uns nur zu sagen – frei nach Udo Jürgens: Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an, mit 66 Jahren ist lange noch nicht Schluss, lieber Bernd!

