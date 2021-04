Was der Sonntag bringt : Ein letztes Mal – Guten Morgen, Fortuna!

Fortunas Mannschaft von 1979. Foto: Horstmüller

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt von unserem Reporter-Team. Am Montag habe wir ein neues Format für Sie!

In eigener Sache Heute ist für uns ein wehmütiger Tag. Denn mit dieser Ausgabe schicken wir unser ans Herz gewachsene Format „Guten Morgen, Fortuna“ in eine Verschnaufpause. Ab Montag Abend gibt es ein neues Format. Unser Versprechen bleibt: „18fuemmenneunnzich“ bedeutet 1898-Prozent Fortuna – und das wird auch immer so bleiben.

Weil es uns so wichtig ist, wollen wir Ihnen hier gerne von einem neuen Projekt berichten. Ab Montag, 12. April, versenden wir jeden Abend einen 18fuemmenneunzich-Newsletter. Wenn Sie möchten, schicken wir ihn auch in Ihr Mail-Postfach. Darin enthalten ist alles, was man über den tollsten Klub der Welt wissen sollte: exklusive Nachrichten, persönliche Eindrücke und Einschätzungen unserer Reporter, Historisches, Kurioses und einen Ausblick auf das Wichtigste, was am nächsten Tag bei Fortuna Düsseldorf ansteht. Sie bekommen alles auf einen Blick. Die Registrierung ist kostenfrei. Klicken sie einfach hier, um sich anzumelden.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Nach der Absage des Spiels am Samstag gegen den Karlsruher SC gibt es vorerst kein kurzfristiges Ziel, auf das Fortuna hinarbeiten könnte. Das Auswärtsspiel beim VfL Osnabrück ist schließlich erst am 18. April. Uwe Rösler hatte für Samstag ein internes Trainingsspiel angeordnet. Ausgang: 0:0. Beste Nachricht: siehe eine Rubrik weiter. Am Sonntag und Montag ist kein Training.

So ist es um das Personal bestellt Thomas Pledl fällt für den Rest der Saison aus. Beim Trainingsspiel, und damit die gute Nachricht, hat sich niemand verletzt. Emmanuel Iyoha hat die ganzen 60 Minuten durchgehalten, Shinta Appelkamp immerhin 20 Minuten. Ebenfalls gute Nachrichten von Kenan Karaman. Ihm geht es den Umständen entsprechend gut.

Das haben wir heute im Angebot Wir starten mit der Auflösung der Frage, wie Uwe Rösler in den kommenden Wochen mit Emmanuel Iyoha und Shinta Appelkamp plant. Anschließend werfen wir einen Blick auf Valon Berisha. Was macht eigentlich der ehemalige Fortuna-Spieler heute?

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 11. April. Wir reisen zurück ins Jahr 1979. Damals gab es ein europäisches Halbfinale mit Fortuna Düsseldorf! Ein Traum wurde wahr. Nur noch 180 Minuten bis Basel lagen vor den Düsseldorfer – nur interessieren tat das reichlich wenig Menschen in der Landeshauptstadt von NRW.

Es ist kaum zu glauben, aber es war bitterer Ernst. Ganze 18.000 Zuschauer wollte beim Hinspiel des Halbfinales live im Düsseldorfer Rheinstadion erleben. Heutzutage unfassbar, aber auch damals sehr ernüchternd. Was wollte Fortuna noch erreichen, um die Hütte voll zu bekommen? Die, die gekommen waren gaben dann aber Alles für ihre Fortuna und brauchte ihr Kommen am Ende auch nicht zu bereuen.

Der Pokalsieger aus der damaligen CSSR, Banik Ostrau, bewies in den ersten 45 Minuten, dass sie zu Recht auf eine Finalteilnahme hoffen konnten. Nicht nur, dass sie bereits in der zwölften Minute in Führung gingen, nein, sie degradierten Fortunas Abwehr teilweise zu einem Hühnerhaufen. Ein höherer Rückstand war durchaus im Bereich des Möglichen. Fortuna musste sich eingestehen, den Papst in der Tasche zu haben, sonst hätte der Halbzeitrückstand andere Deminssionen angenommen.

Das Donnerwetter, das Trainer Hans-Dieter Tippenhauer beim Pausentee losgelassen haben muss, dürfte gewaltig gewesen sein. Wie ausgewechselt kamen die Flingerer aus den Katakomben zurück auf das satte Grün. Allen voran Eigengewächs Klaus Allofs hatte sich erinnert, worum es an diesem Mittwochabend eigentlich ging. Gleich zweimal gelang es dem Gerresheimer mit präzisen Flachschüssen den Ostrauer Nationalkeeper zu überwinden. In der 54. Minuten nutze Allofs nach einer gelungene Körpertäuschung, den gewonnen Platz aus 17 Metern zum 1:1, elf Minuten später nahm er aus gut 20 Metern einen indirekten Freistoß auf und mit Hilfe des Innenpfostens erzielte der Nationalspieler sogar die Führung für die Rot-Weißen. Die Partie war nach 65. Minuten unerwartet gedreht. Tippenhauer ahnte, dass dieses knappe Ergebnis im Rückspiel nicht reichen könnte und wechselte trotz Führung offensiv. Mit Fleming Lund und Thomas Allofs setzt „Tippi“ alles auf eine Karte, auch auf die Gefahr hin, die Führung zu riskieren.

Sein Mut sollte spät, aber nicht zu spät belohnt werden. In letzter Sekunde der offiziellen Spielzeit schlug Sepp Weikl einen langen Ball aus dem Mittelfeld in den Ostrauer Strafraum. Das Leder wurde per Kopf unglücklich von einem Banik-Verteidiger vor die Füße des heranstürmenden Thomas Allofs verlängert. Der Nachwuchskicker mit der Rückennummer 14 fackelte nicht lange und drosch das Runde volley ins Eckige – 3:1! Schluss, Aus, Ende!

Ein 3:1-Sieg war eingefahren, mit dem nach 45 Minuten kaum jemand gerechnet hätte. Düsseldorfs berühmtestes Brüderpaar sorgte mit drei Treffern im Alleingang dafür, dass das Tor zum Endspiel weit geöffnet war. Vermutlich ist es kein Geheimnis, dass Fortuna sich in Ostrau die Butter nicht mehr vom Brot nehmen ließ und somit das Endspiel im Europapokal der Pokalsieger gegen den FC Barcelona erreichte – der größte internationale Erfolg der bisherigen Vereinsgeschichte war perfekt. 35 Jahre nach Toni Turek griffen die nächsten Düsseldorfer in der Schweiz nach den Sternen

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Sonntag bleiben unsere Fortuna-Reporter auf Ballhöhe. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung? Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

