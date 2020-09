Was der Donnerstag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Dawid Kownacki (re., hier mit Teamkollege Jakub Piotrowski) ist zurück im Mannschaftstraining. Foto: Freddy Scheidemann/Frederic Scheidemann

Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Mit Blick auf das Pokalspiel am Samstag (18.30 Uhr) in Ingolstadt wird Trainer Uwe Rösler seine Schützlinge körperlich nicht mehr allzu stark in die Pflicht nehmen und hat für den Donnerstag nur eine Einheit angesetzt. Es geht jetzt verstärkt um taktische und spielerische Feinheiten sowie das Üben von Standardsituationen. Dazu bittet er den Kader am Vormittag – weiterhin ohne Zuschauer – auf das Trainingsgelände im Arena-Sportpark.

Das ist auf dem Transfermarkt los Geräuschvoller geht es in der Sparte „mögliche Abgänge“ zu: Da drohen nun täglich neue Entwicklungen bei Kenan Karaman, der die Düsseldorfer nur zu gern verlassen möchte. In Sachen Zugänge hat sich das Suchraster nicht verändert, wir bleiben ebenso weiter am Ball wie Fortunas Sportvorstand Uwe Klein.

So ist es um das Personal bestellt Das Lazarett lichtet sich. Während Dawid Kownacki noch eine Weile brauchen wird, bis er wieder eine vollwertige Option wird, sind Nana Ampomah (beide Regeneration nach Covid-19-Infektion) und Kevin Danso (muskuläre Probleme) wieder voll im Training. Nach Wunsch von Trainer Rösler sollen beide Kandidaten für den Kader oder gar für die Startelf sein. Immerhin: Seit Mittwoch darf auch Kownacki wieder mit der Mannschaft trainieren – ein Meilenstein für den jungen Polen.

Das haben wir heute im Angebot Auf diese beiden Geschichten können Sie sich heute unter anderem freuen: Am Samstag beginnt in Ingolstadt die Pflichtspiel-Saison, eine Analyse des Kaders steht an – im zweiten Teil geht es um die Defensive: Wer ist in der Innenverteidigung gesetzt, wie ist es um die Außen bestellt? Wir sagen, auf wen Uwe Rösler derzeit setzt – und wen er überhaupt zur Verfügung hat. Zudem werfen wir schon einen Blick auf das Pokalspiel – mit einem Quiz zu Fortunas Erstrundenspielen und einem Text zu den bitteren Pleiten, die die Düsseldorfer dort schon hinnehmen mussten. Das alles und noch viel mehr gibt es heute. Lassen Sie uns gemeinsam durch den Tag gehen!

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 10. September – und was heutzutage eher unüblich ist, war an diesem Tag im Jahr 1958 eine beliebte Option: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft testete gegen Fortuna. Und die Düsseldorfer gewannen gegen die Nationalelf sogar 2:1. Vor mehr als 40.000 Zuschauern im Rheinstadion kam die Offensive von Sepp Herberger gegen den Oberligisten etwas zu bieder daher.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Am Donnerstag sind unsere Fortuna-Reporter Gianni Costa, Bernd Jolitz und Patrick Scherer im Einsatz. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?

Wir sind für (fast) alles empfänglich - einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

(gic, jol)