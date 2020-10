Was der Samstag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Fortuna-Legende Gerd Zewe. Foto: Horstmueller/HORSTMUELLER GmbH

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Hoch die Hände, Wochenende!. Samstag und Sonntag ist für die Fortunen trainingsfrei. Am Montag ruft Trainer Uwe Rösler seine Mannen dann wieder auf dem Rasen neben der Arena zusammen. Dann beginnt die Vorbereitung auf das nächste Ligaspiel am kommenden Sonntag gegen Jahn Regensburg.

Das ist auf dem Transfermarkt los Es bleibt dabei: Fortuna sucht weiter einen Kreativspieler. Kostenpflichtiger Inhalt Wir haben dazu mal ein paar vertragslose Kandidaten aufgelistet. Während Sportvorstand Uwe Klein im wohlverdienten Urlaub weilt, versucht Klaus Allofs Trainer Uwe Rösler den letzten Wunsch für den Kader zu erfüllen.

So ist es um das Personal bestellt Rouwen Hennings (Bluterguss in der Wade), Emmanuel Iyoha (Pfeiffersches Drüsenfieber), Gökhan Gül (Mittelfußbruch), Andre Hoffmann (muskuläre Probleme), Alfredo Morales (Bänderverletzung im Sprunggelenk) und Matthias Zimmermann (Muskelverletzung im Oberschenkel) fallen derzeit aus. Mal sehen, wer am Montag vielleicht wieder auf dem Trainingsplatz dabei sein kann.

Das haben wir heute im Angebot Auf diese Geschichten können Sie sich heute unter anderem freuen: Neun externe Zugänge hat Fortuna in der zurückliegenden Transferperiode geholt. Wir wollen von Ihnen, unseren Lesern, wissen: Wer wird einschlagen? Dazu gibt es eine Umfrage. Zudem: Unsere beliebte F95-Kolumne ist wieder am Start. Diesmal spricht Ex-Trainer Norbert Meier über den Saisonstart, Klaus Allofs und Vertrauen in Uwe Rösler.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 10. Oktober 1984. Vor 31.000 Zuschauern spielt Fortuna im Rheinstadion gegen den großen FC Bayern München. Die Trainer sind Willibert Kremer und Udo Lattek. Bei den Düsseldorfer stehen große Namen der Klubgeschichte in der Startelf: Manni Bockenfeld, Rudi Bommer oder Sepp Weikl. Die größte Rolle spielt an diesem Nachmittag aber eine andere Legende: Gerd Zewe. Dem damals 34-Jährigen unterläuft nach 68 Minuten ein Eigentor zum 0:1. Am Ende gewinnen die Bayern mit 2:0. Fortuna kann am Ende einer enttäuschenden Saison aber immerhin den Abstieg verhindern und landet auf Tabellenrang 15.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Samstag sind unsere Fortuna-Reporter natürlich am Start. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?

Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

