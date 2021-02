Was der Mittwoch bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Stefan Emmerling. Foto: Benefoto

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt von unserem Reporter-Team.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Die Vorbereitung auf das nächste Zweitligaspiel bei Jahn Regensburg am Samstag (13 Uhr) läuft auf Hochtouren. Am Dienstag konnte wegen der verschneiten Plätze nur in der Halle trainiert werden; Fortuna möchte aber den (mit einer Bodenheizung versehenen) Kunstrasenplatz räumen lassen, um wieder fußballspezifische Übungen angehen zu können.

So ist es um das Personal bestellt Alfredo Morales, der beim 0:2 gegen Kiel mit seiner physischen Präsenz so stark vermisst wurde, hat am Dienstag nach seinen muskulären Problemen wenigstens das Laufprogramm in der Leichtathletikhalle mitmachen können. Ob es für Regensburg reicht, bleibt abzuwarten.

Das haben wir heute im Angebot Fortuna hat sich gemeinsam mit Borussia Mönchengladbach eines wichtigen gesellschaftlichen Projekts angenommen – wir erklären, um welches Anliegen es dabei geht. Auf dem sportlichen Sektor fragen wir unter anderem nach, wie es eigentlich mit dem Heilungsprozess von Emmanuel Iyoha vorangeht.

Foto: Frederic Scheidemann 17 Bilder Schnee treibt Fortuna in die Halle

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 10. Februar. Zu diesem Datum werden wir ausnahmsweise närrisch: Der Karneval fällt in diesem Jahr zwar der Pandemie zum Opfer, doch zumindest kann Fortunas Ex-Spieler und -Spielertrainer Stefan Emmerling ein närrisches Jubiläum feiern: Er wird am Mittwoch 5 x 11 Jahre alt. Der gebürtige Heidelberger kam Anfang Januar 2001 zum damals abstiegsbedrohten Regionalligsten nach Düsseldorf, um mit seiner Erfahrung und Routine den Defensivverbund zu verstärken.

Emmerling dürfte bereits nach wenigen Tagen erkannt haben, in welchem Chaos er gelandet war. „Emmas“ Zeit in Düsseldorf wurde zum Fußballdrama in sechs Akten: Der erste nach seiner Verpflichtung endete nach drei Wochen mit der Entlassung von Trainer Aleks Ristic. Den zweiten Akt beendete Ristics Nachfolger Uwe Fuchs mit seiner Trennung vom Verein nach wenigen Monaten. Der dritte Akt wurde von Amateurcoach Tim Kamp bestritten: Die Mannschaft war sportlich abgestiegen, aber in Wilhelmshaven konnte niemand das Faxgerät zur Übersendung der Lizenzierungs-Unterlagen an den DFB richtig bedienen – und dank dieses Fauxpas blieben die Rot-Weißen Drittligist.

Foto: Frederic Scheidemann 13 Bilder So könnte Fortunas Startelf in Regensburg aussehen

Damit wären wir beim vierten Akt: In der folgenden Saison erwischte es auch Tim Kamp. Am 27. Spieltag musste er als Trainer seinen Hut nehmen. Es folgte Akt Nummer fünf, mit Stefan Emmerling in der Hauptrolle. Als Spielertrainer sollte er retten, was nicht mehr zu retten war. Fortuna musste den bittersten Gang der Vereinsgeschichte antreten, Abstieg in die Viertklassigkeit. Sechster und letzter Akt: „Emma“ erhielt nicht das Vertrauen, den Wiederaufstieg als Trainer zu realisieren. Da auch der verletzungsanfällige Spieler Emmerling nicht mehr helfen konnte, beendete er seine aktive Fußballkarriere nach lediglich 21 Spielen für Fortuna.

Bei den Fans hatte er während seiner Düsseldorfer Zeit einen Stein im Brett. Besonders seine dreimonatige Spielertrainer-Tätigkeit blieb haften, und so werden sich heute sicher viele Fortunen unseren Glückwünschen zum 55. Geburtstag anschließen.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Mittwoch bleiben unsere Fortuna-Reporter selbstverständlich nicht tatenlos. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?

Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

(jol, gic, pab)