Was der Donnerstag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Wird er rechtzeitig fit? Innenverteidiger Andre Hoffmann. Foto: Frederic Scheidemann

Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Uwe Rösler beweist, dass er ein gutes Herz hat: Für den Donnerstag hat der Chefcoach den Düsseldorfer Profis trainingsfrei gegeben. Dennoch wird der heutige Tag wichtige sportliche Hinweise für das Zweitliga-Auswärtsspiel bei Holstein Kiel am Sonntag (13.30 Uhr) geben – siehe den Punkt Personal.

Foto: Rheinische Post/Frederic Scheidemann 29 Bilder Erstes Training mit Zugang Luka Kranjc

Das ist auf dem Transfermarkt los Mehr und mehr zeichnet sich ab, dass Fortuna doch noch gern einen offensiven Mittelfeldspieler mit kreativem Potential holen möchte; bis zum Montag ist dafür noch Zeit. Heute könnte die offizielle Verpflichtung von Linksverteidiger Leonardo Koutris (Olympiakos Piräus) erfolgen, der bereits am Montag seinen Medizincheck absolviert hat.

So ist es um das Personal bestellt Emmanuel Iyoha (Pfeiffersches Drüsenfieber), Gökhan Gül (Mittelfußbruch), Edgar Prib (Muskelverletzung) und Alfredo Morales (Bänderverletzung im Sprunggelenk) stehen nicht zur Verfügung und sind damit auch kein Thema für das Kiel-Spiel. Für Rouwen Hennings und Andre Hoffmann wird es auch ohne Mannschaftstraining der entscheidende Tag: Wenn sie sich am Donnerstag nach ihren muskulären Problemen fit melden, könnten sie auch am Sonntag spielen; sonst würde es eng.

Das haben wir heute im Angebot Auf diese Geschichten können Sie sich heute unter anderem freuen: Luka Krajnc fühlt sich schon zu Hause – und mit der Sprache hat der slowenische Nationalspieler auch keine Probleme. Zudem blicken wir auf die Aufstiegssaison 2017/18 zurück – und welche besondere Rolle Fortunas Gegner Holstein Kiel seinerzeit gespielt hat.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 1. Oktober – im Jahr 1944 wurde da trotz schlimmster Kriegswirren sogar Fußball gespielt. Eine komplette Mannschaft bekam Fortuna vor 76 Jahren jedoch nicht mehr zusammen, im Gegensatz zum Lokalrivalen BV 04, der in einer Art Stadtliga mit einem verstärkten Altherrenteam gegen eine Kriegsspielgemeinschaft (KSG) aus Fortuna, DSC 99 und BC 05 antrat. Sportlich stärker war indes die KSG, die nach einem 8:0-Pausenstand mit 11:1 gewann. Sechsfacher Torschütze war der BC-Stürmer Gustav de Bock.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Donnerstag sind unsere Fortuna-Reporter fleißig am Werk. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?