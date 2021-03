Was der Montag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Die Verletzung von Felix Klaus (re.) hat Fortunas Sorgen vergrößert. Foto: Frederic Scheidemann

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt von unserem Reporter-Team.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Spielersatztraining für alle, die bei der 2:3-Niederlage in Heidenheim weniger als eine Stunde gespielt haben, und leichtes Auslaufen für die Stammkräfte – das ist die Agenda für den Montag.

So ist es um das Personal bestellt Neben der Niederlage gab es eine weitere schlechte Nachricht in Heidenheim: Die Muskelverletzung im Oberschenkel, die Felix Klaus bereits in der Vorwoche zu schaffen gemacht hatte, ist erneut aufgebrochen. Damit wird der Winterzugang vorerst ausfallen.

Das haben wir heute im Angebot Wir starten mit einer Analyse der 2:3-Niederlage in Heidenheim; Schwerpunkt: der erneut verschlafene Start. Zudem bringen wir eine neue Folge unserer Fankolumne „Wenn ich bei Fortuna das Sagen hätte“.

Foto: Christof Wolff 16 Bilder Heidenheim – Fortuna: die Düsseldorfer in der Einzelkritik

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 1. März. Im Jahr 1959 landete Fortuna an diesem Tag einen denkwürdigen Auswärtssieg – 5:1 bei Alemannia Aachen auf dem gefürchteten Tivoli. Es war einer der Höhepunkte in der besten Oberliga-West-Saison, die die Düsseldorfer jemals spielten.

Dabei ließ sich die Mannschaft auch vom Ausgleich der Alemannia-Ikone Jupp Martinelli kurz vor Ende der überlegen geführten ersten Hälfte nicht aus dem Konzept bringen. Der als Tabellenzweiter angereiste Gast setzte sich vor 27.000 Zuschauern durch Treffer des späteren Bundestrainers Jupp Derwall, von Jupp Wolfframm (jeweils 2) und Heinz Janssen souverän durch.

Ein besonderer Tag war es für Fortunas Torhüter Heinz Klose: Er absolvierte sein 100. Oberligaspiel für Fortuna und parierte dabei einen Foulelfmeter von Martinelli.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Montag sind unsere Fortuna-Reporter für Sie auf Ballhöhe. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung? Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

(jol, pab, gic)