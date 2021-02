Was der Montag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Emmanuel Iyoha (li.) und Trainer Uwe Rösler. Foto: Frederic Scheidemann

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt von unserem Reporter-Team.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Wie bereits der Sonntag, so ist auch der Montag in Düsseldorf trainingsfrei. Wenn es am Dienstag auf dem Gelände des Arena-Sportparks mit dem Übungsprogramm weitergeht, sollten die Köpfe nach der 1:2-Blamage in Würzburg vom Freitag also wieder frei sein.

So ist es um das Personal bestellt Bei Emmanuel Iyoha (muskuläre Probleme in Folge seines Pfeifferschen Drüsenfiebers) besteht Hoffnung auf eine baldige Rückkehr ins Mannschaftstraining. Sicher fehlen derzeit Shinta Appelkamp (Muskelfaserriss), Adam Bodzek (Rückenprobleme) und Jakub Piotrowski (individuelles Training nach Covid-19-Erkrankung).

Das ist auf dem Transfermarkt los Sehr wahrscheinlich wird am letzten Tag vor der Schließung des Transferfensters bei Fortuna nichts mehr passieren. Kostenpflichtiger Inhalt Alle Bestrebungen hatten sich zuletzt auf eine Ausleihe von Erik Thommy konzentriert, doch der hat sich aus sportlichen Gründen dafür entschieden, seine Chance weiter beim VfB Stuttgart zu suchen. Falls doch noch jemand kommt, müsste es jemand sein, der sofort passt und finanziell erschwinglich ist.

Das haben wir heute im Angebot Selbstverständlich behalten wir das Transfergeschehen weiter im Auge und bringen zu diesem Thema gleich am Morgen fünf Fragen und fünf Antworten. Außerdem erklären wir, warum Fortuna einfach Mentalität fehlt, wenn Alfredo Morales nicht auf dem Platz steht.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 1. Februar – und an diesem Datum des Jahres 1959 wurden die Weichen gegen eine Teilnahme Fortunas an der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft gestellt. Die Düsseldorfer gastierten beim Oberliga-Tabellenführer Westfalia Herne und vergaben als dessen direkter Verfolger mit einer verdienten 1:3-Niederlage am Schloss Strünkede die Chance zum Aufschließen.

Zwar gelang Matthes Mauritz der Ausgleichstreffer zum 1:1, doch in der Folge zeigte sich vor den 28.000 Zuschauern, dass Fortuna das Fehlen ihres Denkers und Lenkers Jupp Derwall trotz einer überragenden Vorstellung von Torhüter Heinz Klose nicht verkraften konnte. Ohne den späteren Bundestrainer war der Westfalia nicht beizukommen, die später dann auch in die deutsche Endrunde einzog. Im Tor der Herner stand übrigens Hans Tilkowski: Sieben Jahre später kassierte er als deutscher Nationalkeeper im Finale der WM 1966 das berühmte „Wembley-Tor“ von Geoff Hurst.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Montag sind unsere Fortuna-Reporter wieder für Sie am Ball. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?

Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

(gic, jol, pab)