Was der Montag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Fortuna Brandon Borello (r.) im Duell mit Paderborns Kai Pröger. Foto: Frederic Scheidemann

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt von unserem Reporter-Team.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Es geht wieder los. Fortuna Düsseldorf empfängt am 14. Spieltag der 2. Bundesliga den Mit-Absteiger aus Paderborn. Uwe Rösler will mit seiner Mannschaft mit einem Sieg ins neue Jahr starten. Anpfiff ist um 20.30 Uhr. Wir tickern das Spiel natürlich wie immer live.

So ist es um das Personal bestellt Die personelle Lage entspannt sich allmählich. Rösler kann nahezu aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Jakub Piotrowski, der mit dem Coronavirus infiziert ist, fällt auf unbestimmte Zeit aus. Kelvin Ofori, der über die Feiertage zu seiner Familie nach Ghana reiste, wurde am vergangenen Sonntag zum dritten Mal getestet. Die beiden vorherigen Tests waren negativ. Ist der dritte es auch, steigt er am Dienstag wieder ins Training ein. Auch Emmanuel Iyoha geht es besser. Der Angreifer soll nun langsam an das Profiteam herangeführt werden. Für einen Einsatz gegen Paderborn reicht es aber noch nicht. Er soll möglicherweise bei der Zweitvertretung heute beim Test bei Viktoria Köln zum Einsatz kommen.

Das ist auf dem Transfermarkt los Bisher ist noch alles ruhig. Die Vorstände Uwe Klein und Klaus Allofs haben noch bis zum 1. Februar Zeit, mögliche Veränderungen im Kader vorzunehmen. Was ihnen ganz genau vorschwebt? Eine Rubrik weiter kredenzen wir dazu eine Geschichte aus unserem Angebot.

Das haben wir heute im Angebot Natürlich wird das Geschehen von Fortunas Partie gegen Paderborn diktiert. Aber auch vorher haben wir allerhand im Angebot. Unter anderem analysieren wir, was Fortuna noch auf dem Transfermarkt tun kann und möchte.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 4. Januar. Wir düsen zurück ins Jahr 1981. Um dem kalten deutschen Winter zu entfliehen, reist Fortuna ins Trainingslager an der Côte d’Azur und nimmt dort an einem Einladungsturnier teil. Nach Vortagesniederlage im Halbfinale (in Cannes gegen OGC Nizza) reichte es nur zum Spiel um Platz drei. Dort hatte Fortuna gleich zwei Gegner: der zweitklassige Gastgeber AS Cannes und der kalte, trockene Fallwind.

Die Wetterverhältnisse sorgten dafür, dass vieles im Spiel durch „Kamerad Zufall“ entschieden wurde. Der erst im Dezember neu verpflichtete Trainer Heinz Höher setzte in diesem Test vermehrt auf Nachwuchskräfte. Der Sturm der Fortuna bestand aus den blutjungen Thomas Allofs und Günter Thiele, unterstützt durch den Routinier Rüdiger Wenzel. Im Tor konnte sich Ersatztorhüter Horst Dreher erste Lorbeeren verdienen.

Apropos verdienen – durch ein frühes Tor von Rüdiger Wenzel (14.) verdienten sich die Düsseldorfer den Sieg und damit Platz drei in der Gesamtwertung

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Montag sind unsere Fortuna-Reporter für Sie am Ball. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?