Fortuna empfängt Hamburger Stadtmeister : Was den FC St. Pauli so stark macht

Analyse Düsseldorf Die Kiezkicker sind die beste Rückrundenmannschaft der Zweiten Liga. Sie haben ihre jüngsten vier Partien gewonnen und in den zwölf Spielen der Rückserie 28 Punkte geholt. Die größten Trümpfe der Truppe, die sich am Mittwoch bei Fortuna vorstellt, sind Guido Burgstaller und Omar Marmoush.

Trainer Timo Schultz vom FC St. Pauli macht sich über den möglichen Aufstieg des Stadtrivalen HSV keine großen Gedanken. „Ich bin da relativ emotionslos. Wenn der HSV aufsteigt, haben wir wieder einen Erstligisten in der Stadt. Und dann bleiben wir Stadtmeister", sagte der 43-Jährige am Montag. Hintergrund: Am 1. März haben die Braun-Weißen das bislang letzte direkte Duell 1:0 gewonnen. „Und wenn sie in der 2. Liga bleiben, haben wir nächste Saison wieder zwei schöne Stadtderbys, die dann hoffentlich vor Zuschauern stattfinden."

Allerdings könnten ausgerechnet die Kiezkicker dem nicht gerade heiß geliebten Stadtnachbarn Schützenhilfe leisten. Denn sie treten in den nächsten drei Partien bei Fortuna Düsseldorf (Mittwoch, 18.30 Uhr), gegen Greuther Fürth am Sonntag und bei Holstein Kiel am 7. Mai gegen drei Teams aus den Top Sechs der 2. Fußball-Bundesliga an.

Bei sechs Punkten Rückstand auf den HSV, der allerdings ein Match weniger bestritten hat, ist St. Pauli sogar auch selbst zumindest rechnerisch noch im Rennen um die Bundesliga-Rückkehr. Und wer weiß schon, welche Kapriolen der Spielplan durch Verlegung von Partien in Folge von Quarantänen noch schlägt?

Der Kiezklub hat die jüngsten vier Spiele gewonnen und steht mit 44 Punkten auf dem siebten Tabellenplatz. Fortuna (46) ist Sechster und hat zudem noch ein Spiel mehr zu bestreiten – das Nachholspiel gegen den Karlsruher SC am 3. Mai in der eigenen Arena. Schultz bezeichnete die Düsseldorfer als eine „erfahrene Zweitligatruppe. Viele Spieler haben bereits in der 1. Liga gespielt. Mit Rouwen Hennings haben sie vorne jemanden, der eine enorme Abschlussqualität hat."

Die Hamburger müssen verletzungsbedingt weiterhin auf ihren Kapitän Christopher Avevor und auf Stürmer Igor Matanovic verzichten. Ansonsten seien laut Schultz alle Spieler einsatzbereit. Somit auch Guido Burgstaller, der beim ungefährdeten 4:0 des FCS gegen Schlusslicht Würzburger Kickers am Samstag aus privaten Gründen pausiert hatte. Und der Österreicher hat seine bestens bekannte Torgefährlichkeit fast sofort zurückgewonnen, sobald er dem FC Schalke 04 den Rücken gekehrt hatte.

Anfang Oktober stieß Burgstaller zu St. Pauli. In seinen ersten beiden Einsätzen blieb er noch erfolglos, verpasste dann bis auf magere fünf Minuten zehn Ligaspiele wegen Nierenproblemen. Als der 31-Jährige dann zurückkam, ließ er es klingeln: Nun stehen neun Burgstaller-Tore aus 14 Partien zu Buche.

Doch der Ex-Schalker und -Nürnberger ist nicht der einzige Trumpf St. Paulis in der Offensive. Unterstützt wird Burgstaller kongenial von den schnellen Angreifern Daniel-Kofi Kyereh und vor allem Omar Marmoush. Die 22-jährige Leihgabe des Champions-League-Aspiranten VfL Wolfsburg wirbelt seit seinem Wechsel im Winter munter die Zweite Liga durcheinander.

Der Ägypter wird allerdings ein temporäres Vergnügen für die Hamburger bleiben. Die zarte Anfrage der Braun-Weißen, ob eventuell ein längeres Engagement Marmoushs am Millerntor möglich sein, beantwortete Wolfsburgs Sportdirektor Marcel Schäfer dem Vernehmen nach mit einem amüsiert lächelnd dargebrachten Nein.