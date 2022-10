Am Samstag gegen RWO : Was dem letzten Aufgebot von Fortunas U23 Mut macht

Düsseldorf Der Überraschungssieg bei Topteam Kaan-Marienborn hat dem Regionalliga-Team und seinem Trainer Nico Michaty gezeigt, dass trotz aller Widrigkeiten vieles möglich ist. Es gibt aber noch einen weiteren Faktor, der vor der Partie gegen Oberhausen für die „Zwote“ spricht.

Es wird ein Härtetest für die U23-Fußballer der Fortuna: In Rot-Weiß Oberhausen kommt am Samstag (14 Uhr) eine Spitzenmannschaft der Regionalliga West ins Paul-Janes-Stadion. Dabei kamen die Gäste vom Niederrhein in dieser Saison schwer in die Gänge, fanden erst in den jüngsten Spielen ihre angestammte Form wieder. „Oberhausen ist deutlich im Aufwind“, warnt Fortunas Trainer Nico Michaty, der den kommenden Gegner bei dessen 4:0-Heimerfolg zuletzt gegen Düren live vor Ort beobachtete. Oberhausen ist seit vier Pflichtspielen ungeschlagen, kegelte dabei im MSV Duisburg sogar einen Drittligisten aus dem Verbandspokal.