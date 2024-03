Trainer gibt private Einblicke Was das Leben von Fortuna-Trainer Thioune für immer verändert hat

Thioune ist seinen Weg gegangen. „Abends musste ich Fußball spielen. Ich musste funktionieren. Es gehört zu meinem Leben dazu und der Verantwortung, die ich in mir trage. Ich versuche, Dinge immer zu Ende zu bringen“, sagt er. „Es war sehr schwer an dem Tag, es sind sehr viele Tränen geflossen – auch während und am Ende des Spiels. Viel schwerer war es, sich nicht verabschieden zu können. Das ging erst ein paar Wochen später, als ich in den Senegal geflogen bin. Bei der Beerdigung war ich nicht dabei.“