U23 verpatzt Neustart Was das größte Manko von Fortunas „Zwoter“ ist

In den vergangenen Partien waren es häufig die einfachen Fehler und Ballverluste, die zu den Gegentoren führten, wie zuletzt beim 0:2 gegen Rot-Weiß Oberhausen, als beide Treffer durch individuelle Aussetzer eingeleitet wurden. Als Reaktion darauf stellte Michaty seine Mannschaft gegen Gütersloh etwas um und gab ihr eine andere Spielweise mit auf den Weg. „Wir haben diesmal das, was wir gegen Oberhausen zu viel hatten – eben Ballverluste – versucht zu vermeiden, in dem wir lange Bälle spielen, erklärte Kapitän Tim Corsten.