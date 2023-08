Bei Aufsteiger SV Elversberg Was das ganz Besondere an Fortunas Samstagspiel ist

Nicht nur das. Den Saarländern ist etwas gelungen, was Thioune so umschreibt: „Sie mussten ihre Bühne gar nicht erst abbauen, die konnten sie gleich stehen lassen.“ Was im Klartext bedeutet, dass Elversberg den Durchmarsch von der Viertklassigkeit in die Zweite Liga geschafft hat – ein bemerkenswertes Kunststück, das gerade in Düsseldorf Anerkennung hervorruft, hatte die Fortuna doch von 1993 bis 1995 Gleiches hingelegt.