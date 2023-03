Nach 1:0-Erfolg in Regensburg „Leider geil!“ – wie Fortuna-Trainer Thioune den Sieg einordnet

Am Tag danach steht Daniel Thioune am Trainingsplatz von Zweitligist Fortuna und blickt auf eine überschaubare Gruppe auf dem Rasen. Dort sind in der Regel die Spieler aus dem Kader versammelt, die am Vortag wenig oder keine Einsatzzeit bekommen haben. Diesmal sind es nur fünf Profis. „Schon einige Hochkaräter dabei“, sagt der 48-Jährige und will damit ausdrücken, dass er derzeit in der komfortablen Situation ist, einige Optionen zu haben. Daniel Ginczek, Felix Klaus, Jordy de Wijs, Rouwen Hennings und Ao Tanaka drehen an diesem Vormittag ihre Runden.