2:1 gegen Premier-League-Aufsteiger So ordnet Fortuna-Trainer Thioune Testspielsieg gegen Ipswich ein

Irgendwann an diesem Nachmittag stimmte die Anhängerschaft aus Düsseldorf ein Lied aus der Repertoire der Hausband an. An der altehrwürdigen Portman Road intonierten die rund 500 mitgereisten Fans „Ich würde nie zum FC Bayern München gehen“ von den „Toten Hosen“. Das englische Publikum war schwer begeistert von der Stimmgewalt des kleinen deutschen Tross.