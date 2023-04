Vor Top-Duell gegen SV Darmstadt 98 So reagiert Fortuna-Trainer Thioune auf Aufstiegs-Absage von Klaus

Was macht eigentlich aus Sicht von Thioune den SV Darmstadt 98 aktuell so stark? „Beim Blick auf Darmstadt kann man auf die konstante Arbeit verweisen. Torsten Lieberknecht macht mit seinem Trainerteam einen hervorragenden Job. Es wurde aber auch darüber hinaus über mehrere Jahre etwas aufgebaut“, sagt Thioune. „Sie haben überragende Trainingsbedingungen, eine neue Tribüne im Stadion und Kontinuität in Sachen Personal. Es ist ein Team, das über die Zeit zusammengewachsen ist und eine Mannschaft, die immer in der Lage ist, Tore zu schießen. Es werden immer wieder Spieler entdeckt, die die Mannschaft auf ein neues Level heben. Die Darmstädter sind klar in dem, was sie wollen. Sie werden spätestens am 34. Spieltag den Erfolg ernten.“