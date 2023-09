Beim FC Hansa Rostock Welche taktische Formation Fortuna-Trainer Thioune ausschließt

Thioune weiter: „Die Problematik habe ich ja auch gerade, in dieser 4-3-3-Ordnung bringe ich nur einen Stürmer auf den Platz, weil ich Vincent Vermeij und Daniel Ginczek nicht gerade auf dem Flügel sehe. Es ist im positiven Sinne ein Hauen und Stechen. Mich neu zu erfinden, um jemand anders glücklich zu machen, da muss ich wieder darüber nachdenken, ob ich den ein uns anderen wieder unglücklich mache. Am Ende des Tages werde ich auch da am Ergebnis gemessen, die Spieler werden an der Leistungsperformance gemessen. Im Moment ist auszuschließen, dass wir ohne Stürmer spielen und fünf Mittelfeldspieler auf den Platz schicken.“