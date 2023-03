Höhere Ansprüche an WM-Fahrer Was Fortuna-Trainer Thioune jetzt von Tanaka erwartet

Wie geht Thioune nun mit seinem „Star“ um? „Alle gleich behandeln und trotzdem besonders behandeln. Wir haben ja mit Taiki Hirooka einen sehr kompetenten Dolmetscher, also jemanden in unserem Team, der die deutsche Kultur kennt, der Entscheidungen, die ich treffe, den Spieler auch näher bringen kann. Aber das hat im Vorfeld von Regensburg nicht stattgefunden“, erklärt Thioune. „Ich werde das mit Ao in Ruhe besprechen. Kurz nach dem Spiel war er sehr emotional, verständlich, wenn man nicht spielt als Teilnehmer an einer Weltmeisterschaft. Jetzt lasse ich ihn durchschnaufen und rede in Ruhe mit ihm. Ich zeige ihm auf, was er sicherlich besser machen kann und die Gründe, warum er nicht gespielt hat.“