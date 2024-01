Fortunas Trainer nach dem 2:2 in Berlin Warum sich Thioune über diesen späten Wechsel selbst etwas ärgert

Tatsächlich hat Daferner schon in den Testspielen angedeutet, was er für ein Element in das Fortuna-Spiel einbringen kann. Möglicherweise auch als Doppelspitze an der Seite von Vermeij, was im Spielsystem von Thioune bisher aber nicht so gängig ist. Letztlich wird er als Stürmer an erfolgreichen Abschlüssen und Vorlagen gemessen, wenngleich man ebenso erwartet, dass er sich in gefährlichen Räumen tummelt.