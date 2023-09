Tops und Flops der Systemumstellung Was Fortunas Trainer in Rostock gefiel – und was gar nicht

Dabei gehörte auch zum Plan, nicht permanent Pressing auszuüben, um den Rostockern nicht zu viele Räume zu gewähren. „Diese Räume wollten wir mit unseren Außenverteidigern kontrollieren“, berichtete Thioune. „Das hat gut funktioniert, Matthias Zimmermann und Emma Iyoha haben oft in den Halbräumen gespielt, so haben wir das Zentrum bekommen. Beide haben einen sensationellen Job gemacht, und so haben wir eine gesunde Balance geschafft: Mal gehen wir gut ins Pressing, mal ziehen wir uns tiefer zurück, um in unsere Abläufe zu kommen. Das setzen die Jungs prima um, und das freut einen als Trainer dann umso mehr.“