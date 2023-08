1:2-Niederlage gegen SCP Womit Thioune bei Fortuna-Pleite gegen Paderborn überhaupt nicht einverstanden war

Düsseldorf · Am Tag danach war Daniel Thioune noch mächtig angefressen – der Auftritt seiner Mannschaft beim 1:2 gegen den SC Paderborn war so gar nicht nach dem Geschmack des 49-Jährigen. Was den Cheftrainer Fortunas besonders gewurmt hat. Wo er sein Team in der Entwicklung sieht.

20.08.2023, 18:02 Uhr