Als Spitzenreiter nach Hamburg Mit dieser Veränderung liebäugelt Fortuna-Trainer Thioune gegen den HSV

Was die nötige Frische – nur vier volle Tage lagen zwischen dem intensiven 1:1 gegen Hannover am vergangenen Sonntag und dem Auswärtsspiel in Hamburg – anbelangt, ist Thioune ebenso optimistisch. „Meine Mannschaft kann das ab, sie ist in der Lage, wenige Tage später wieder Fußball zu spielen“, erzählt er, liebäugelt aber dennoch mit Veränderungen in der Startelf, „weil es vielleicht ein Moment ist, in dem man auch mal die Jungs aus der zweiten Reihe loslassen kann.“