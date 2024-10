Wiedersehen mit dem Ex-Verein Fortuna-Trainer Thioune und seine Lehren aus der Zeit beim Hamburger SV

Der Grund: Der Aufstieg in die Bundesliga war zu diesem Zeitpunkt in Gefahr gewesen, am Ende verpasste der HSV dieses Ziel. Mittlerweile sind diese Geschehnisse nun gut dreieinhalb Jahre her, präsent sind sie bei Thioune, der seit Februar 2022 Fortuna trainiert, trotzdem noch bis heute. „Es gab sicherlich viele Themen, die die Relevanz dafür hatten, dass ich am Ende des Tages nicht über zehn Monate hinaus Trainer in Hamburg war“, meint der Coach.