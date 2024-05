Wieder überragend beim 3:0 in Bochum Das sagt Tzolis zu einem möglichen Verbleib bei Fortuna

Bochum · Christos Tzolis hat es wieder getan. Nach seinem Tore-Dreierpack gegen Magdeburg nun ein Vorlagen-Dreierpack beim 3:0 in Bochum. Doch er betont, dass in Sachen Aufstieg noch nichts geschafft sei. Seine Liebeserklärung an Düsseldorf. Was er über die Chance auf eine Zukunft bei Fortuna sagt.

24.05.2024 , 10:32 Uhr

Link zur Paywall „Geiler Abend mit guter Leistung“ – das sagen die Fortuna-Profis nach dem Sieg in Bochum 28 Bilder Foto: Moritz Mueller