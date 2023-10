Björn Borgerding und Sebastian Fuchs „Wir haben bei Fortuna etwas Einzigartiges geschaffen“

Borgerding Herausfordernd. Ich möchte gar nicht den Querverweis zu anderen Vereinen machen mit dem Hinweis, da und dort sieht es noch viel schlechter oder viel besser aus. Wir müssen bei uns bleiben. Die Situation ist herausfordernd. So ist auch die Einschätzung des Vorstands. So weit zu gehen, dass ich sagen würde, ich mache mir Sorgen um den Verein, würde ich definitiv nicht gehen, weil wir durch „Fortuna für alle“ eine klare Perspektive haben. Darüber hinaus haben wir mit Hewlett Packard Enterprise und der Targobank unfassbar wertige und langfristige Verträge, die es bei der Fortuna noch nie gegeben hat und uns eine langfristige Planungssicherheit gibt. Aber natürlich weiß auch ein Alexander Jobst als Vorstandsvorsitzender, der neben Strategie auch für Marketing und Vermarktung verantwortlich ist, dass es für eine Provinzial Ersatz geben muss, dass weitere Partner überzeugt werden müssen, damit wir noch größeren Gestaltungsspielraum bekommen. Aber ein „weiter so“ war für uns nicht möglich, genau diese Taktik haben wir uns ja in unserer Kontrollfunktion lange genug angesehen. Wir bewegen uns in einem Markt, in dem alle klassischen Umsatzsäulen rückläufig sind, deshalb war unser Weg nun auch ein Stück weit alternativlos. Wir müssen als Fortuna kreativ sein und eigene, standortbezogene Wege gehen. Was sich da entwickelt hat, ist kein Zufall, sondern es war genauso gewollt und das Ergebnis kontinuierlicher und strategischer Arbeit. Man schreibt sich immer gerne auf die Fahne, innovativ oder mutig zu sein – wir reden nicht nur darüber, sondern sind es auch. Diese Vorreiterrolle hat viele überrascht, weil diese der Fortuna nur wenige zugetraut haben.