Unter Abwehrkollegen Was Fortuna-Kapitän Hoffmann zur Entwicklung von Klarer sagt

Einerseits sind da diese Schultern, so breit wie ein Kleiderschrank. Eine Nase, die auch schon einmal bessere Zeiten gesehen hat. Ein Hüne, 1,91 Meter groß, der im gereizten Zustand für jeden Gegenspieler eine echte Mutprobe ist. Andererseits ist da dieser Typ mit feinen Antennen, die alle Schwingungen in einem Raum aufnehmen können. Er ist ein umsichtiger Kerl, höflich, aber doch klar in seiner Meinung. Ein Vorneweggeher. Keine Duckmaus. Er ist gerade einmal 22 Jahre alt und bringt schon vieles davon mit, was man sich von einem Führungsspieler wünscht.