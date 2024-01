Kapitän zurück bei Zweitligist Was Hoffmann bei Fortuna unbedingt ändern will

Hoffmann hat indes noch immer einen hohen Stellenwert in der Mannschaft, ist eine wichtige Persönlichkeit, um das Team anzuführen und vor allem jungen Spielern den Raum zu verschaffen, sich an seiner Seite weiterzuentwickeln. Doch auch mit ihm ist es einmal mehr nicht gelungen, den Laden hinten dicht zu halten. Fortuna „frisst“ zu viele Gegentore, gibt vor allem zu viele Tore zu leicht her. „Wir nehmen den Punkt mit, wissen aber auch, dass mehr drin war. Ich hatte das Gefühl, dass wir die bessere Mannschaft waren. Es ist aber definitiv so, dass man in dieser Liga nicht so viele Geschenke verteilen darf, wie wir das in der ersten Halbzeit gegen Berlin gemacht haben.“