Stürmer vom VfL Bochum Diese Entscheidung ist in Fortunas Poker um Zoller gefallen

Beim VfL Bochum wird man sich gerne an Simon Zoller zurückerinnern. Er hat dort sehr erfolgreiche Zeiten erlebt. In 109 Partien für die einstige „graue Maus“ im Revier hat er 33 Treffer und 21 Vorlagen erzielt. Diese Statistik ist an der Castroper Straße zumindest abgeschlossen. Denn Zoller hat bereits am Montag um seine Freigabe gebeten – und auch der VfL ist bei allen Verdiensten durchaus interessiert daran, ihn von der Gehaltsliste zu bekommen.