Mittelfeldspieler über schwierige Saison : Was sich Morales für die Fortuna-Zukunft wünscht

Update Düsseldorf Alfredo Morales ist ein Schlüsselspieler im Düsseldorfer Mittelfeld. Nicht zuletzt durch seine aggressive Spielweise ist er für Fortuna zu einem unverzichtbaren Puzzleteil geworden. Gegen Hannover will er das wieder zeigen. Was er sich von seinen Mitspielern erhofft.

Es gibt Profis, die permanent versuchen, sich in den Vordergrund zu schieben. Alfredo Morales ist keiner dieser Spieler. Der Mittelfeldakteur stellt sich viel lieber in den Dienst der Mannschaft. Er war maßgeblich daran beteiligt, dass Fortuna Ende des Jahres eine fulminante Serie hinlegte. Allerdings, das gehört zur Wahrheit dazu, konnte auch er sich nicht entscheidend gegen die Niederlagen der jüngeren Vergangenheit stemmen. Gegen Hannover will er mit seinem Team wieder in die Erfolgsspur zurück. Dennoch stellt er sich den Fragen und blickt nach vorne.