Die Pläne des Vorstandsvorsitzenden : Was Jobst zur Zukunft von Thioune bei Fortuna sagt

Update Düsseldorf Als er das Traineramt bei Fortuna übernahm, lag der Verein am Boden. Daniel Thioune hat die Wende geschafft – sportlich, aber auch was die Stimmung im Umfeld angeht. Die Zuversicht ist wieder da. Aber wie stark ist der Glaube an eine langfristige Zukunft mit dem Trainer? Das sind die Pläne.

Seit Anfang Februar ist Daniel Thioune für die Profimannschaft von Fortuna verantwortlich. Er hat in dieser Zeit schon viel erreicht. Er hat dem Verein wieder zurückgegeben, was über Monate am Boden lag: die Zuversicht, etwas erreichen zu können. Sportlich ist der Weg zum Ziel noch etwas weiter. Vier Siege, sechs Unentschieden, die erste Chance, den Klassenerhalt im Heimspiel gegen Dynamo Dresden perfekt zu machen, wurde verspielt. Ärgerlich, aber kein Drama.

Tatsächlich spricht vieles dafür, mit Thioune langfristig etwas aufbauen zu können, wenn man sich Zeit füreinander gibt. Die Ziele sind klar abgesteckt. Sportvorstand Klaus Allofs hat schon mehrfach formuliert, dass er mittelfristig Fortuna wieder in der Bundesliga sieht. Und auch der Vorstandsvorsitzende Alexander Jobst hofft auf eine baldige Rückkehr.

„Da sind wir exakt auf einer Linie. Wir haben alle die Ambition im Vorstand, dass Fortuna wieder in die Bundesliga kommen kann", sagte Jobst im Exklusiv-Interview mit unserer Redaktion. „Fortuna hat aber auch eine gesellschaftlich tragende Rolle in der Stadt. Auch zu dieser Verantwortung bekennen wir uns. Die Fortuna ist mehr als ,nur' die Lizenzspielermannschaft." Das Problem: Durch Corona sind die Rahmenbedingungen zumindest finanziell nicht leichter geworden.

Ein elementarer Baustein für das Projekt Rückkehr in die Bundesliga dürfte Thioune sein. Ziemlich am Anfang der Amtszeit von Jobst stand die Entscheidung des Trainerwechsels an: „Ich kam am 1. Februar, sechs Tage später haben wir in Kiel gespielt. Danach haben wir dann gemeinsam die Entscheidung getroffen. Aus heutiger Sicht kann man sagen, dass wir die richtigen Konsequenzen gezogen haben.“

Ein absoluter Glücksgriff, wie sich mittlerweile herausgestellt hat. „Wir haben das Glück, dass Daniel als Mensch ein paar Eimer mit roter Farbe mitgebracht hat und Fortuna über Nacht wieder in leuchtendem Rot gestrahlt hat“, sagt Jobst nun im Interview mit „Bild“. „Es passt einfach zwischen uns.“

So gut, dass man frühzeitig über eine Verlängerung des Vertrags redet? Der Kontrakt mit Thioune läuft schließlich 2023 aus. Spielt er mit Fortuna eine gute Saison, wird das Thema so oder so frühzeitig aufkommen. Jobst sagt: „Wir schätzen Daniel nicht nur als Trainer, sondern auch als Charakter. An dieses Thema denkt er gerade nicht und wir auch nicht. Aber wir wissen voneinander, dass die Zeit kommen wird, in der wir uns zusammensetzen. Wir sind sehr froh, dass wir ihn an unserer Seite haben.“