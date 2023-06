So laufen die Planungen Welche Gegner Jobst für Gratis-Spiele bei Fortuna ausschließt

Der Spielplan der Zweiten Liga ist noch nicht in Sicht. Dennoch gibt es natürlich bei Fortuna schon ganz konkrete Überlegungen, welche Partien sich zum Start der Ticket-Revolution eignen. Denn nicht weniger haben die Düsseldorfer angekündigt – zunächst sollen in der kommenden Spielzeit drei Partien gratis sein. Langfristig, so die Vision, sollen alle Fans in allen Spielen ganz ohne Eintrittskarte in der Arena dabei sein.