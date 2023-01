Nach Vorstoß des Stadtdirektors Das sagt Fortunas Vorstandsboss über einen möglichen Arena-Kauf

Düsseldorf · Vor einigen Wochen hatte Düsseldorfs Stadtdirektor mit seinem Vorstoß überrascht, Zweitligist Fortuna die Heimspielstätte in Stockum zum Kauf anzubieten. Absolut illusorisch in der praktischen Umsetzung oder könnte man sich die Übernahme vorstellen? Was Vorstandschef Alexander Jobst dazu sagt.

09.01.2023, 07:02 Uhr

Diese Spieler sollte Fortuna auf dem Zettel haben 64 Bilder Foto: Frederic Scheidemann

Von Gianni Costa Chefreporter Sport