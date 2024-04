EM-Talk der Hochschule Düsseldorf Was sich Fortuna-Boss Jobst vom Erfolg der Baller League abgucken will

Jobst geht es in erster Linie um die Offenheit für neue Entwicklungen und Innovationen. „Wir müssen uns zum Beispiel auch damit auseinandersetzen, was bei der Baller League technisch gemacht wird, was wir vielleicht noch überhaupt nicht probiert haben“, ergänzt er. „Das gehört zur Aufgabe dazu.“ Und so wird der Vorstandsvorsitzende von Fortuna das neue Hallenfußball-Format mit allem, was an ihm dranhängt und drumherum passiert, weiterhin genau im Blick behalten. Selbst wenn es ihn auch in Zukunft nicht emotional vereinnahmen kann.