Top-Talent nach Vertragsunterschrift : Was Siebert bei Fortuna erreichen will

Jamil Siebert. Foto: Frederic Scheidemann

Düsseldorf Diese Vertragsunterschrift hat gedauert – im Optimalfall wird sie sich aber für beide Seiten bezahlt machen. Fortuna hat Top-Talent Jamil Siebert langfristig an sich gebunden. Was der 18-Jährige bei seinem Jugendverein erreichen will.

Fortuna wollte ihn unbedingt halten – und auch er wollte den nächsten Schritt unbedingt bei seinem Jugendverein machen. Und so haben sich der Zweitligist und Siebert schließlich auf seinen ersten Profivertrag bis 2024 verständigt. Im Gespräch auf der vereinseigenen Homepage erzählt er über seine Hoffnungen und Wünsche. Jamil Siebert über...

...seine Unterschrift auf dem Vertrag.

Siebert Es ist schon unglaublich, dass ich bei dem Club, für den ich seit der U9 spiele, einen Profivertrag unterschrieben habe. Es ist der Traum jedes Spielers im Nachwuchsleistungszentrum, diesen Schritt zu machen. Ich konnte ihn mir erfüllen. Das ist eine sehr große Ehre für mich.

...seinen Weg zum Ziel.

Siebert Es hat eigentlich ganz normal angefangen, zumal am Anfang der Spaß im Fußball klar im Vordergrund stand. Irgendwann hatte ich dann immer mehr das Ziel vor Augen, Profi zu werden. In den letzten Jahren habe ich immer mehr dafür gearbeitet. Das hat meinen Weg zum Profi geebnet.

...seine bisherigen Erfahrungen bei den Profis.

Siebert Es ist toll, mit den Jungs zu trainieren und zu spielen. Jeder Junge, der Fußball spielt, will eines Tages mit den Profis spielen. Für mich war es zudem eine tolle Erfahrung, dass ich in der Hinrunde mein Debüt in der 2. Bundesliga feiern konnte.

...über seine Erinnerungen an den 4. Spieltag gegen Jahn Regensburg, als er die vollen 90 Minuten absolviert hatte.

Siebert Ich bin nicht so gut ins Spiel reingekommen, habe mich aber in der zweiten Halbzeit reingekämpft. Ich bin ein Spieler, der über die Mentalität kommt, und wollte den Fans vor den Fernsehern beweisen, dass ich noch mehr kann. Ich weiß noch, dass ich das Spiel in der zweiten Halbzeit unbedingt gewinnen wollte. Wir sind damals aber nach einem 0:2 immerhin noch zum Ausgleich gekommen. Es war ein tolles Erlebnis, in unserer Arena aufzulaufen – auch wenn es mit Fans im Stadion natürlich nochmal etwas anderes gewesen wäre.

...seine nächsten Ziele bei Fortuna.

Siebert Ich will mir langfristig einen Platz in der Mannschaft erkämpfen und in den nächsten Jahren kontinuierlich Spiele absolvieren und Einsatzzeit sammeln. Ich will gemeinsam mit der Fortuna angreifen.

