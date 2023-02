Wegen Vorfall bei Pokalpleite Darum droht Fortuna Ärger mit dem DFB

Am Ende standen alle ziemlich ratlos da. Man sah vor allem in leere Gesichter. Fortuna wähnte sich schon als sicherer Sieger. Doch in der Verlängerung der Nachspielzeit kassierte man den Ausgleich. Ein Nackenschlag, der bis zum Elfmeterschießen Wirkung zeigen sollte. 4:6 – raus ohne Applaus aus dem nationalen Wettbewerb.