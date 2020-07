Fortunas Marktwerte : Warum vier Spieler trotz Abstieg Gewinner sind

Düsseldorf Nach dem Abstieg aus der Bundesliga steht Fortuna Düsseldorf ein großer Umbruch in der Profimannschaft bevor. Das Problem: Die schwache Saison hat zur Folge, dass auch die Marktwerte der Spieler einbrechen. Vier stiegen dennoch im Wert.

Trotz des Abstiegs konnten sich laut des Onlineportals „transfermarkt.de“ vier Spieler von Fortuna Düsseldorf im Wert steigern. Viele stagnierten, einige verloren aber auch - teilweise massiv - an Marktwert. Wir zeigen alle Gewinner und Verlierer des neuen Updates. Dabei handelt es sich um Vergleichswerte aus dem April, also während der Corona-Pause, und nur um Spieler, die Stand jetzt (10. Juli 2020) noch bei Fortuna unter Vertrag stehen. Die Marktwerte der Fortuna-Profis finden Sie in unserer Bilderstrecke.