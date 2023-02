Wegen Übertragung aus Paderborn Warum viele Fortuna-Fans einen Rochus auf Sky haben

Hat er das jetzt wirklich gesagt? Das kann er doch jetzt nicht ernst meinen? Dafür zahle ich so viel Geld? Ertappt? Für viele Fußball-Fans wird das Spiel oft zur Nebensache. Sie arbeiten sich lieber an den vermeintlichen Unzulänglichkeiten des TV-Kommentators ab. Zu Fortunas 1:4-Klatsche in Paderborn gesellte sich auch noch ein Reporter, der nicht immer auf der Höhe zu sein schien. Aber der Reihe nach.