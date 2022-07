Was aus Fortunas Rekordeinkauf wird : Warum ein Verbleib von Kownacki an der Zukunft von Narey hängt

Foto: dpa/Jonas Güttler 24 Bilder Das ist Dawid Kownacki

Analyse Düsseldorf Dawid Kownacki erlebt in diesen Tagen bei Fortuna so etwas wie seinen zweiten fußballerischen Frühling. So engagiert und entschlossen hat man den polnischen Angreifer selten erlebt. Doch seine Zukunft in Düsseldorf ist ungewiss. Ob er bleibt, hängt an verschiedenen Faktoren. Was Allofs sagt.