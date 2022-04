Michaty vor Freitagspiel : Weshalb Fortunas U23-Trainer richtig deutlich wird

Foto: Frederic Scheidemann 31 Bilder Diese Spieler könnten bei Fortuna den Durchbruch schaffen

Düsseldorf Elf Gegentore hat die „Zwote“ in den vergangenen sechs Spielen kassiert – deutlich zu viele. Vor der Auswärtsaufgabe in Oberhausen am Freitag führt das dazu, dass Trainer Nico Michaty ungewohnt deutliche Worte wählt. Was genau ihn stört und was er nun von seiner Mannschaft fordert.