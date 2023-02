Nach 2:0 gegen Sandhausen Warum bei Fortuna trotzdem nicht alles eitel Sonnenschein ist

Die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune hat in den vergangenen Tagen seit dem 1:4 in Paderborn öffentlich einige verbale Ohrfeigen kassiert. Und die waren absolut berechtigt, denn auch beim Pokal-Achtelfinale in Nürnberg wenig später zeigte das Team trotz insgesamt verbesserter Leistung einige entscheidende Defizite. Die Folge war eine völlig unnötige Niederlage im Elfmeterschießen gegen einen ganz schwachen Gegner und das Fehlen von rund zwei Millionen Euro in der Kasse.