Vor HSV-Spiel Warum Fortuna-Trainer Thioune nicht auf ein offenes Visier setzt

Da hieß das Sturm-Duo Dawid Kownacki und Rouwen Hennings, beide trugen sich in die Torschützenliste. Während ersterer nach einer kurzen Trainingspause am Dienstag wieder fit ist und am Freitag mit ziemlicher Sicherheit in der Startelf stehen wird, grübelt Thioune indes noch darüber, ob Routinier Hennings der passende Spielertyp für die HSV-Abwehr ist. Eventuell entscheidet sich der Fußballlehrer deshalb auch für eine Variante mit Jungprofi Jona Niemiec in der Doppelspitze neben Kownacki. Für den 21-Jährigen spricht jedenfalls seine Laufstärke, seine Schnelligkeit sowie die Fähigkeit, im richtigen Moment in die Tiefe zu gehen.