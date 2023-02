Thiounes Analyse Warum Fortunas Trainer das Spiel merkwürdig fand

Der Tag danach wurde irgendwann einmal sonnig. Allerdings nicht, solange Daniel Thioune jene Fortunen, die beim 3:1 gegen Braunschweig am Freitagabend weniger Einsatzzeiten bekommen hatten, zum Spielersatztraining herannahm. Nahezu waagerecht peitschte der Schneeregen über das Gelände im Arena-Sportpark, der eiskalte Wind kannte kein Erbarmen. „So ein Wetter hatte ich hier noch nicht. Das war kein Spaß auf dem Platz gerade“, kommentiert der Fortuna-Trainer, nachdem er sich kurz in trockene Sachen geworfen hat, beim Gespräch in der leicht aufgewärmten Leichtathletikhalle.