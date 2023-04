Nach Niederlage gegen Fortuna Warum Darmstadt-Trainer Lieberknecht jetzt von seinen Nachbarn „belästigt“ wird

Und wie: Seit 1988 gewannen die „Lilien“ keine ihrer Partien bei Fortuna. Besonders schmerzhaft war die Niederlage in der vergangenen Saison, als die Darmstädter am vorletzten Spieltag in der Stockumer Arena eine 1:2-Schlappe erlitten, vom zweiten auf den vierten Tabellenplatz abrutschten und ihre Aufstiegsträume begraben mussten. Um die schwarze Serie zu brechen, hatte sich die Lieberknecht-Truppe vor der Partie am Sonntag eigens in ein anderes Hotel einquartiert – doch auch das half nichts.