Kaderplanung längst nicht abgeschlossen Warum Fortuna-Torhüter Kastenmeier trotz offener Baustellen zuversichtlich ist

Die letzten Augenblicke des besonderen Testspiels in Ipswich am vergangenen Wochenende gehören Florian Kastenmeier. Die eigentliche Partie ist schon beendet, Zweitligist Fortuna hat die Generalprobe gegen den Premier-League-Aufsteiger mit 2:1 gewonnen, doch auf Wunsch der Ostengländer schließt sich noch ein Elfmeterschießen an. Und dort trumpft der Torhüter am Ende groß auf. Erst hält er den letzten Versuch der Gastgeber, dann schreitet er selbst zum Punkt und führt die Düsseldorfer zum zweiten Erfolg des Tages.