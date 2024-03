Gegen Hannover in der Startelf? Warum Fortuna-Verteidiger Oberdorf im Moment einen schweren Stand hat

Das anstehende Auswärtsspiel bei Hannover 96 (Samstag, 13 Uhr) könnte Oberdorf allerdings wieder von Anfang an bestreiten – und zwar nicht statt, sondern an der Seite von Quarshie. Wenn Kapitän Andre Hoffmann (Muskelfaserriss in der Wade) wieder einsatzbereit ist, ist genauso unklar wie die Frage, ob de Wijs mit seinen Beschwerden in der niedersächsischen Landeshauptstadt wird mitmischen können. In diesem Fall führt kein Weg am gebürtigen Hagener vorbei, der im Moment zwar einen schweren Stand hat – vielleicht aber nicht mehr lange.